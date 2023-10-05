القصة الكاملة للاحتفال بيوم المعلم العالمي

يحتفي العالم اليوم الخميس باليوم العالمي للمعلم وذلك تقديرًا واحتفالا بيوم المعلم حول العالم والذي تحتفل به أكثر من 100 دولة حول العالم بهذا اليوم.

اليوم العالمي للمعلم



وتحتفي منظمة "اليونسكو" باليوم العالمي للمعلم، الذي بدأ الاحتفال به في الخامس من أكتوبر عام 1994م، إذ يتم في هذا اليوم العمل على تكريم المعلمين وتقديم الشكر والامتنان لهم على الجهود العظيمة التي يقدموها تعليم الأجيال المقبلة.

رسالة وزير التربية والتعليم



وقد هنأ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، جموع الطلاب والمعلمين والمعلمات بعيد المعلم العالمي.

وقال وزير التعليم، في رسالته للطلاب والمعلمين، عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل: "لا يسعني في اليوم العالمي للمُعَلِم الذي تحل ذكراه اليوم الخامس من أكتوبر، إلا أن أتقدم بأصدق التهاني لكم جميعا.

كما أتقدم بخالص التقدير لكل معلم يصر على بذل الجهد ليعلم ويربي أبناءنا الطلاب ويترك أثرا طيبا في نفوسهم، ويساهم في صناعة شخصياتهم وتشكيل عقولهم.. فالمعلم صاحب رسالة سامية.. يعمل على رقى المجتمع من خلال تربية الأجيال لرفعة الوطن والحفاظ على مكتسباته التنموية.

وتنظم اليونسكو ومنظمة التعليم الدولية حملة كل عام للمساعدة في إعطاء العالم فهمًا أفضل للمعلمين والدور الذي يلعبونه في تنمية الطلاب والمجتمع، فهم شركاء مع القطاع الخاص مثل المؤسسات الإعلامية التي تحقق هذا الغرض.

يأتي شعار اليوم العالمي للمعلم هذا العام تحت عنوان "رسول العلم شكرًا"، وذلك من أجل إبراز دور المعلم عالميًا والعمل على تقديم الشكر والتقدير للمعلمين على جهودهم في كل أنحاء العالم.

وقد تم اختيار الخامس من أكتوبر وذلك لأن في هذا اليوم تم توقيع توصية من قبل اليونسكو من أجل العمل على تحسين أحوال المعلمين وكان ذلك سنة 1966م.

بعد أن تم توقيع الاتفاقية والتوصيات من قبل اليونسكو تم الاحتفال بيوم المعلم بعد 28 سنة من عام توقيع التوصية، وتم اعتباره يومًا عالميًّا للمعلم.