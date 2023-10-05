الخميس 05 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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جهاز دمياط الجديدة: شاطئ ذوي الهمم سيقدم خدماته طوال العام (فيديو)

شاطئ ذوي الهمم
شاطئ ذوي الهمم

تحدث محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، عن إنشاء أول شاطئ متكامل لخدمة ذوي الهمم في دمياط الجديدة، موضحًا أن طوله 9 كم على البحر الأبيض المتوسط، في إطار توجيهات وزير الإسكان بأن توجه المدن الجديدة خدماتها إلى ذوي الهمم.

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وأضاف خلف الله خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: “نحلم بأن يكون الشاطئ صرحا كبيرا لأبنائنا من ذوي الهمم وألا يكون موسميا، وقررنا تحويل الشاطئ إلى نادي شاطئي متكامل الخدمات وهي فكرة متطورة يمكنها خدمة أبنائنا من ذوي الهمم”.

شاطئ ذوي الهمم


وتابع، أن هذا النادي الشاطئي لن يعمل بصفة موسمية، ولكن دائمة طوال فترة السنة، وتمت مراعاة تصميمها بالكامل عبر الاستعانة بإحدى الجامعات المصرية حتى يتم توفير المواصفات الفنية المطلوبة لذوي الهمم، على مستوى الحركة والدخول والخروج وتوفير مبانٍ متكاملة بخدمات طبية ورعاية وإدارة حتى دورات المياه تم تنفيذها بأجهزة تجعل ذوي الهمم قادرين على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي. 

حمام سباحة

وأوضح، أن النادي سيحتوي على حمام السباحة بمواصفات قياسية ومطاعم والكافيهات، لافتًا إلى أن رسوم دخول الشاطئ ستكون مجانية لكل ذوي الهمم.
 

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