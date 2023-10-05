سقوط سيارة ميكروباص بترعة في البدرشين  

سقطت سيارة ميكروباص في ترعة بالبدرشين، ولم يسفر الحادث عن إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط سيارة بترعة في البدرشين.



كشفت تحريات رجال المباحث أن سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة من يد قائدها، مما أسفر عن انحرافها عن الطريق، وسقوطها بالترعة، دون إصابات.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تمكن رجال مباحث قسم شرطة دسوق من القبض على المتهم الرابع ضمن تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة يتزعمهم المتهم الرئيسي بقتل طالب خلال جلوسه بمقهى على كورنيش النيل فرع رشيد بعيار ناري.

وكشفت عملية الضبط عن المتهم الرابع أنه في العقد الثالث من العمر، ويقيم بحي الكشلة وذلك عقب ثبوت التحريات وجود متهم رابع ضمن التشكيل العصابي المتخصص في الإتجار بالمواد المخدرة المسؤول زعيمهم عن قتل الطالب أيمن ياسر عبداللطيف، 16 عامًا، على كورنيش النيل في مدينة دسوق.

وكانت نيابة دسوق باشرت تحقيقاتها مع المتهمين الثلاثة بسراي النيابة الكلية بتكوينهم تشكيلا عصابيًا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وإحراز الأسلحة النارية، وارتكاب أحدهم قتل الطالب فيما أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.