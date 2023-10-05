الخميس 05 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

210 جنيها للكيلو .. اسعار اللحوم بالبحيرة اليوم 5 اكتوبر

أسعار اللحوم
أسعار اللحوم

شهدت أسواق اللحوم بقري ومدن محافظة البحيرة صباح اليوم الخميس الموافق 5 أكتوبر2023، إستمرار ثبات الأسعار ، حيث تراوحت أسعار اللحوم البلدية مابين 270جنيها إلي 310جنيها للكيلو .

وتراوحت أسعار اللحوم البقري بالعظم  مابين 210إلي 260جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار اللحوم البتلو 200إلي 240 جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار لحوم الضأن مابين 330 إلي340 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار لحوم الماعز مابين 340 إلي 360جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار اللحوم المجمدة قطع مابين 175إلي 210جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار اللحوم المفرومة مابين 160إلي200جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة المجمدة مابين 145إلي 175جنيها للكيلو .

 

 

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