210 جنيها للكيلو .. اسعار اللحوم بالبحيرة اليوم 5 اكتوبر

شهدت أسواق اللحوم بقري ومدن محافظة البحيرة صباح اليوم الخميس الموافق 5 أكتوبر2023، إستمرار ثبات الأسعار ، حيث تراوحت أسعار اللحوم البلدية مابين 270جنيها إلي 310جنيها للكيلو .

وتراوحت أسعار اللحوم البقري بالعظم مابين 210إلي 260جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار اللحوم البتلو 200إلي 240 جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار لحوم الضأن مابين 330 إلي340 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار لحوم الماعز مابين 340 إلي 360جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار اللحوم المجمدة قطع مابين 175إلي 210جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار اللحوم المفرومة مابين 160إلي200جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة المجمدة مابين 145إلي 175جنيها للكيلو .