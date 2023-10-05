خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي وتسديد الفاتورة

يبحث الكثير من المواطنين عن تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي وطريقة تسديد الفاتورة الشهرية باستمرار لدفعها من خلال العديد من الطرق.

تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي

تسهل شركة بتروتريد على عملائها فى قراءة عداد الغاز ودفع الفواتير من خلال تعدد وسائل الراحة والدفع حيث أن هناك 15 طريقة إلكترونية لتسجيل قراءة عداد الغاز من يوم 1 وحتى يوم 20 من كل شهر لقراءة عداد الغاز أو دفع الفواتير إلكترونيا وهى كالتالى:

يعتبر تطبيق ”بتروميتر“ أحدث طرق لتسجيل القراءة الشهرية لاستهلاك الغاز الطبيعي، حيث يقوم التطبيق بقراءة عداد الغاز المنزلي مباشرة من خلال توجيه كاميرا الهاتف المحمول نحو واجهة قراءة عداد الغاز ليتم ترجمتها وتسجيلها على قاعدة البيانات بالشركة.

ومن الممكن تحميل تطبيق بتروميتر من خلال جوجل بلاي للهواتف الذكية التي تعمل بنظام الأندرويد من خلال الضغط على هذا الرابط هنا.

1 - من خلال التوجُّه إلى أقرب مكتب من مراكز عملاء بتروتريد الخارجية المنتشرة بالنوادي الرياضية و الكومباوندات و الوزارات و المصالح الحكومية.

2 – من خلال الموقع الإلكتروني للشركة ويمكن الوصول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط هنا.

3 – من خلال محصل الشركة POS أثناء تحصيل الفاتورة في المناطق المُفعَّل بها الخدمة.

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2023 لشهر سبتمبر

طرق تحصيل فاتورة الغاز

1 – عن طريق تطبيق محفظة فون كاش البنك الأهلي أو تطبيق محفظة BM walt بنك مصر.

2– تطبيق موبايل ماي فوري

3 – تطبيق موبايل جوميا.

4 – من خلال مكاتب البريد المصري.

5 – من خلال منافذ (فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن).

6 – من خلال (ماكينات الصرف الآلي لبنك مصر و بنك بلوم و بنك الأهلي المتحد).

7– يمكن تحميل التطبيق من خلال الهواتف الذكية APPLE التي تعمل بنظام IOS – من خلال الضغط على هذا الرابط هنا.