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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

طريقة استخراج فيش جنائي مميكن 2023

فيش جنائي
فيش جنائي

طريقة استخراج فيش جنائي مميكن 2023.. يُعد الفيش الجنائي من الأوراق المهمة التي يتطلب على المواطن استخراجها عند السفر إلى الخارج أو التقديم على الوظائف المختلفة، وفي سياق ذلك أتاحت وزارة الداخلية،  إمكانية من فيش جنائي مميكن.

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 فيش جنائي مستعجل

ويتم عمل فيش جنائي مستعجل، عبر شراء استمارة بمبلغ 100 جنيه، ولاستكمال الإجراءات، بتقديم صوره من البطاقة الشخصية، مع الاطلاع على الأصل وتحديد من يرد استخراج الفيش  الجهة الموجه لها الفيش الجنائي.

 سعر الفيش الجنائي العادي

كما بلغ سعر الفيش الجنائي العادي 70 جنيهًا، ويكون ذلك من خلال مكاتب السجل المدني داخل أقسام الشرطة المخصص لها استخراج فيش جنائي، على أن يتم تقديم صوره من البطاقة الشخصية، وتحديد الجهة الموجه لها الفيش.

خطوات استخراج فيش جنائي الكتروني

الدخول على موقع وزارة الداخلية

يجب تسجيل البيانات المطلوبة

عليك اختيار قسم الأدلة الجنائية 

اختيار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة

إدخال ادخل  البيانات المطلوبة ليتم الدفع إلكترونيا

يتم استخراج فيش جنائي مستعجل ويرسل إلى العنوان المحدد.

 

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