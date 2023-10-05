اليوم.. فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024

تفتح الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الخميس، باب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، ويستمر حتى يوم 14 أكتوبر الجاري.

ويتقدم المرشحين بأوراقهم أو وكلائهم يومياً وحتى في الإجازات الرسمية، من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 5 مساءً، عدا يوم آخر موعد للتقديم، عندما يتم سحب النماذج الخاصة بطلب الترشيح للتوقيع عليها، داخل قاعة كبيرة بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات.

المستندات المطلوبة للترشيح للانتخابات الرئاسية 2024 ما يلي:

طلب الترشح موقعًا من المرشح أو وكيله.

شهادة ميلاد أصلية أو مستخرج رسمي.

شهادة الجنسية المصرية الأصلية أو مستخرج رسمي.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونًا.

صحيفة الحالة الجنائية.

شهادة طبية تثبت خلو المرشح من الأمراض التي تعيق أداءه لمهام منصبه.

تزكية من عشرين عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب.

تأييد من خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل.