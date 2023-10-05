أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

تراجعت أسعار المشغولات الذهبية ( الذهب ) خلال التعاملات الصباحية، اليوم الخميس 5 أكتوبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة بواقع 7 جنيهات للجرام، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا عند سعر 2153 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

ما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر الآن:

أسعار الذهب في مصر

تراحعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الخميس، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2153 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2460 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2255 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 1845 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1435 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر1230 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 922 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 17224 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1825 دولارًا للأوقية.