رضا شحاتة: قطاعات الناشئين تملك لاعبين أفضل من صلاح.. فتوح جعل معلول يظهر بشكل أفضل

أكد رضا شحاتة، لاعب الأهلي السابق، أن قطاعات الناشئين في مصر تملك لاعبين أفضل من صلاح بمراحل.

وقال رضا خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "مجرد تردد اسم فتوح مع الأهلي يجعل معلول يظهر بمستوى أفضل".

وتابع: "أحمد فتوح لاعب بالزمالك لكن عقده ينتهي هذا الموسم، والشائعات حول مفاوضات الأهلي معه تجعل معلول يشعر بأن مركزه مهدد لذلك يظهر بشكل أفضل".

وأكمل: "إذا كان موديست غير جاهز للعب على كولر عدم الدفع به، مازال يحتاج مراحل تأهيلية ليصبح جاهزا".

وأضاف: "إمام عاشور "اتخض" بعد خسارة الأهلي للسوبر الإفريقي والنتيجة كانت إيجابية، وهدفه بعد نزوله كبديل ساهم في تألق أكبر".

وأتم: "إمام اكتسب ثقة جمهور الأهلي، لكن لا توجد مقارنة بينه وبين أبو تريكة إلا طريقة الاحتفال".

الأهلي يتأهل لنهائي كأس مصر :

وحقق الأهلي الفوز على إنبي في المباراة التي جمعتهما أمس بثلاثية سجلها علي معلول من ضربة جزاء وأنتوني موديست و إمام عاشور في الدقائق 33 و 51 و 86، وحسم المارد الأحمر بطاقة التأهل لنهائي كأس مصر.