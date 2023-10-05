نشرة أخبار التوك شو.. احتفال ضخم بذكرى انتصار أكتوبر وتكريم لأبطال الحرب المجيدة

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

نسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:

حضر الرئيس عبدالفتاح السيسي الندوة التثقيفية الـ38 بحضور القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق محمد زكي وعدد من كبار السياسيين في مركز المنارة بمدينة نصر.



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السيسي: الشعب رفض الهزيمة رغم مروره بظروف عصيبة وشراء حاجته بالطابور بعد 1967



قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه في عام 1967 كان في الثالثة عشرة من عمره، موضحًا: "والله كنت فاكر كل حاجة اتعملت من شدوان لراس العش للمدمرة إيلات لحريق الزيتية وبالوظة ورمانة، أي بيان اتقال في الوقت ده كنت موثقة وجايب جرايدها وحاطتها بالإضافة للي كنت بسمعه، والكتب اللي خرجت تتكلم عن الوقائع دي كلها".

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السيسي يتحدث عن جسر أمريكا لإسرائيل في حرب أكتوبر.. الدبابة عاملة 80 كيلو



قالت الفنانة إسعاد يونس، إنها ابنة ضابط طيار حربي وإنه يمثل لها كل معاني الفروسية والنبل والإقدام والأمانة والبسالة، فكان يلخص كل صفات المؤسسة العسكرية التي كان يشرف بالانتماء لها، وتوفي عام 1965.

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إسعاد يونس تستعيد ذكرى 6 أكتوبر: إعلان العبور أحدث زلزالًا من الزغاريد



قال الفنان كريم عبدالعزيز، إنه مرت علينا سنوات ونحن نعيش في سلام نبني في بلدنا ونربي في أولادنا حتى يناير 2011، حينما نزل الشعب المصري للميادين بمطالب مشروعة وبسيطة، و"الجيش وقف معاها وحماها بس للأسف الصورة اتخطفت".

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كريم عبدالعزيز: يناير 2011 اتخطفت وبقينا فى كابوس بس جيشنا خلصنا وحمانا



قالت الفنانة منى زكي، إن يوم العبور كتب التاريخ من جديد، مشيرة إلى أن السر وراء انتصار أكتوبر، عقيدة الجيش المصري وهي "إما النصر أو الشهادة".

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منى زكي في الندوة التثقيفية: يوم العبور كتب فيه الشعب التاريخ من جديد



أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن نصر أكتوبر هو الحدث الأعظم الوحيد في مصر الحديثة، موضحا أن حرب أكتوبر والاستعداد والتدريب والتنظيم هو العمل المشرق النبيل الهائل الوحيد، وحرب أكتوبر مثل قمة عظمة المصريين بشكل يتجلى إلى حد يبصر الأعمى.

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إبراهيم عيسى: حرب أكتوبر اتظلمت في مصر

قال اللواء محمود طلحة، مدير كلية القادة والأركان الأسبق، إن خطة الخداع الاستراتيجي شكلت غمامة على عقول قادة الجيش الإسرائيلي، ولم يكن أحد يتوقع أن تقوم الحرب،موضحا: “إسرائيل حتى 6 صباحا من السادس من أكتوبر لم يصدقوا أن مصر ستعبر القناة”.

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اللواء محمود طلحة: أشرف مروان شارك في خطة خداع إسرائيل (فيديو)



كشف اللواء محيي نوح أحد أبطال حرب أكتوبر والصاعقة المصرية، مفاجأة عن فيلم الممر، قائلا: "المخرج شريف عرفة طلب التعرف على تفاصيل واقعة السنترال في المنصورة والتي تم تجسيدها في فيلم الممر وكنت انا صاحب الواقعة الحقيقية".

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أحد أبطال حرب أكتوبر يكشف مفاجأة عن فيلم الممر (فيديو)



علق المقاتل عبد الجواد سويلم أحد أبطال حرب أكتوبر والملقب بالشهيد الحي ، على الذكرى الـ 50 لنصر أكتوبر المجيد، والندوة التثقيفية للقوات المسلحة بحضور الرئيس السيسي.

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الشهيد الحي: لم نفكر على الجبهة إلا في تحقيق النصر أو الشهادة (فيديو)



تحدث الإعلامي جابر القرموطي، عن ذكرى حرب أكتوبر، قائلا: الرئيس السيسي قدم تحية للشهداء في حرب أكتوبر، خلال الندوة التثقيفية بمناسبة الذكرى الـ٥٠ لنصر حرب أكتوبر المجيدة.

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جابر القرموطي يقف تحية لأرواح شهداء أكتوبر (شاهد)



كشفت هدايت تيمور، زوجة الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، أول لحظات جمعتها بالكاتب الصحفي الراحل في رحلة تعارفهما قبل الزواج، وشهدت تفاعلا منها، لافتة إلى أنها جرت أمام الأستاذ الراحل مصطفى أمين.

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زوجة محمد حسنين هيكل تكشف تفاصيل لحظة تعارفهما.. إيدي اترعشت (فيديو)

