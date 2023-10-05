أحمد سليمان: شيكابالا لم يتسبب في إستقالتي من مجلس الزمالك

أكد أحمد سليمان مدرب حراس منتخب مصر السابق والمرشح على مقعد العضوية في انتخابات الزمالك ، أن محمود عبدالرازق "شيكابالا" لاعب فريق الزمالك ليس سبباً في تقديم استقالته من مجلس إدارة القلعة البيضاء في عهد مجلس مرتضى منصور رئيس النادي السابق.

وقال أحمد سليمان مدرب حراس منتخب مصر السابق والمرشح على مقعد العضوية في انتخابات الزمالك ، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" لم اتقدم باستقالتي من مجلس إدارة نادي الزمالك بسبب شيكابالا كما تردد وكل اعتراضي كان على الطريقة التي حضر بها شيكابالا إلى مقر النادي بحضور بعض الفنانين وحالة الفوضي التي كانت موجودة وقتها".

وتابع:"الخلاف مع رئيس نادي الزمالك السابق كان في وجهات النظر فقط ورفضت فيما بعد ذلك تولي الاشراف على فريق الكرة ورحلت عن منصبي ".