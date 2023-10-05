عاجل
نشرة أخبار التوك شو.. احتفال ضخم بذكرى انتصار أكتوبر وتكريم لأبطال الحرب المجيدة
الخميس 05 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

الشهيد الحي: لم نفكر على الجبهة إلا في تحقيق النصر أو الشهادة (فيديو)

المقاتل عبد الجواد
المقاتل عبد الجواد سويلم أحد أبطال حرب أكتوبر والملقب بالشه

علق المقاتل عبد الجواد سويلم أحد أبطال حرب أكتوبر والملقب بالشهيد الحي ، على الذكرى الـ 50 لنصر أكتوبر المجيد، والندوة التثقيفية للقوات المسلحة بحضور الرئيس السيسي.

txt

أحد أبطال حرب أكتوبر يكشف مفاجأة عن فيلم الممر (فيديو)

لابد أن نهنيء بعضا بنصر أكتوبر

وقال عبد الجواد سويلم  في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية “ دي إم سي” مساء الأربعاء: "لازم كلنا نهنيء بعضنا  البعض بانتصارات نصر أكتوبر المجيد".

وأضاف عبد الجواد سويلم:" كلنا كنا متواجدين على الجبهة لتحقيق النصر أو الشهادة ومحدش فكر في العودة أو الهزيمة"، متابعا:"أنا مش مصدق إني بحضر اليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر".

تعرضت لإصابة بصاروخ في حرب الاستنزاف

وأردف:" شعرت بسعادة كبيرة أثناء تكريم الرئيس السيسي لي"، مضيفا:" في حرب الاستنزاف تعرضت لإصابة خطيرة بعد إصابتي  بصاروخ وتم إخلائي آنذاك بمعجزة واعتقد البعض أني توفيت لذلك أطلق علي الشهيد الحي".

مواد متعلقة

أحد أبطال أكتوبر: تشرفنا بتكريم السيسي.. اتخذونا قدوة (فيديو)

إبراهيم عيسى يطالب بتدريس حرب أكتوبر.. فيها كل علوم الدنيا
الجريدة الورقية