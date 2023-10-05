الشهيد الحي: لم نفكر على الجبهة إلا في تحقيق النصر أو الشهادة (فيديو)

علق المقاتل عبد الجواد سويلم أحد أبطال حرب أكتوبر والملقب بالشهيد الحي ، على الذكرى الـ 50 لنصر أكتوبر المجيد، والندوة التثقيفية للقوات المسلحة بحضور الرئيس السيسي.

لابد أن نهنيء بعضا بنصر أكتوبر

وقال عبد الجواد سويلم في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية “ دي إم سي” مساء الأربعاء: "لازم كلنا نهنيء بعضنا البعض بانتصارات نصر أكتوبر المجيد".

وأضاف عبد الجواد سويلم:" كلنا كنا متواجدين على الجبهة لتحقيق النصر أو الشهادة ومحدش فكر في العودة أو الهزيمة"، متابعا:"أنا مش مصدق إني بحضر اليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر".

تعرضت لإصابة بصاروخ في حرب الاستنزاف

وأردف:" شعرت بسعادة كبيرة أثناء تكريم الرئيس السيسي لي"، مضيفا:" في حرب الاستنزاف تعرضت لإصابة خطيرة بعد إصابتي بصاروخ وتم إخلائي آنذاك بمعجزة واعتقد البعض أني توفيت لذلك أطلق علي الشهيد الحي".