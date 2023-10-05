زوجة محمد حسنين هيكل تكشف تفاصيل لحظة تعارفهما.. إيدي اترعشت (فيديو)

كشفت هدايت تيمور، زوجة الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، أول لحظات جمعتها بالكاتب الصحفي الراحل في رحلة تعارفهما قبل الزواج، وشهدت تفاعلا منها، لافتة إلى أنها جرت أمام الأستاذ الراحل مصطفى أمين.

حملة صحفية لخدمة الكفيفات سبب التعارف

وقالت هدايت تيمور، خلال حوار مع الإعلامية مني الشاذلي، ببرنامج معكم، المذاع عبر قناة اون، سعيت أنا ومدام راضى لعمل حملة صحفية تخدم فكرة جمعية النور لخدمة الكفيفات وتعليمهن، فذهبنا لزيارة الأستاذ مصطفى أمين مرتدية تنورة واسعة وطويلة وتحدثت معه عن الحملة فأخبرنى بحرصه على اختيار الشخص المناسب فتواصل هاتفيا مع شخص عرفت مؤخرا أنه هيكل.

وأضافت: حضر إلينا هيكل ولم تكن المرة الأولى التي رأيته فيها ولكن المرة دى شوفته لقيت ايدى بتتهز.. معرفش ليه.. كان إحساسي داخلي.. إيدى اتهزت والقهوة وقعت على الجونلة.. وبعدين أنا انشغلت بالإحراج اللى أنا فيه ومبصتش ليه تانى.