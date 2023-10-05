مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم ببني سويف

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر، في حادث تصادم دراجة بخارية مع توك توك

بطريق الشراهنة الفشن ببنى سويف، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقلهما إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية مع توكوتك بطريق الشراهنة الفشن جنوب بنى سويف، أسفر عن مصرع شاب وإصابة آخر، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم لهما.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالى وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الفشن المركزي، لتلقي العلاج اللازم للمصاب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

واستقبلت مستشفى الفشن المركزي ببني سويف، جثة شاب يدعى "وليد كريم" يبلغ من العمر 16 عاما، مقيم بقرية الشراهنة، وتم استدعاء مفتش الصحة لإجراء الكشف الطبي عليه، والوقوف على ملابسات الواقعة، وأسباب الوفاة، وتم إيداع الجثة بالمستشفى لحين تسليمها إلى ذويها، والانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما استقبلت مستشفى الفشن المركزي، شاب يدعى "مصطفى صبحي" يبلغ من العمر 16 عاما، مقيم بقرية الشراهنة وبه إشتباه ما بعد الإرتجاج، وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة له، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابته ودرجة الإصابة التي لحقت به خلال الحادث.

وجار تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على ملابسات الواقعة.