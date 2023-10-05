جابر القرموطي يقف تحية لأرواح شهداء أكتوبر (شاهد)

تحدث الإعلامي جابر القرموطي، عن ذكرى حرب أكتوبر، قائلا: الرئيس السيسي قدم تحية للشهداء في حرب أكتوبر، خلال الندوة التثقيفية بمناسبة الذكرى الـ٥٠ لنصر حرب أكتوبر المجيدة.

ووقف الإعلامي جابر القرموطي وقدم التحية لأرواح الشهداء، خلال تقديم حلقة من برنامجه "مانشيت" على الهواء مباشرة، قائلا:" مش متخيل إن الحرب مر عليها 50 عام".

عام 1973 كان من أشد السنوات على المصريين

وتابع “القرموطي”: "أرى أن عام 1973 كان من أشد السنوات على المصريين، مردقا:" أعظم روح كانت عند المصريين هي روحهم خلال سنة 73 وحرب أكتوبر".