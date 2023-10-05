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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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جابر القرموطي يقف تحية لأرواح شهداء أكتوبر (شاهد)

الإعلامي جابر القرموطي
الإعلامي جابر القرموطي

تحدث الإعلامي جابر القرموطي، عن ذكرى حرب أكتوبر، قائلا: الرئيس السيسي قدم تحية للشهداء في حرب أكتوبر، خلال الندوة التثقيفية بمناسبة الذكرى الـ٥٠ لنصر حرب أكتوبر المجيدة.

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ووقف الإعلامي جابر القرموطي وقدم التحية لأرواح الشهداء، خلال تقديم حلقة من برنامجه "مانشيت" على الهواء مباشرة، قائلا:" مش متخيل إن الحرب مر عليها 50 عام".

عام 1973 كان من أشد السنوات على المصريين

وتابع “القرموطي”: "أرى أن عام 1973 كان من أشد السنوات على المصريين، مردقا:" أعظم روح كانت عند المصريين هي روحهم خلال سنة 73 وحرب أكتوبر".

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