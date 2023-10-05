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الخميس 05 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رسمياً.. أحمد أيوب مديراً فنياً لـ البروج الليبي

أحمد أيوب
أحمد أيوب

أعلن نادي البروج الليبي  لكرة القدم عن توصله لإتفاق مع احمد ايوب نجم الاهلي ومدرب منتخب مصر والاهلي السابق لتوليه القيادة الفنية للفريق خلال مشواره القادم  بالدوري الممتاز في الموسم الكروي الجديد.

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أحمد أيوب : زيكو لاعب مختلف إضافة لأي فريق كبير

وكان ايوب والذي سبق وتولي تدريب هذه اندية مصرية في مقدمتها اندية الاهلي وبيراميدز والحدود قد وافق على العرض بعدما لمس رغبة إدارة النادي برئاسة السيد عبدالفتاح الناضوري رئيس النادي  علي توفير كافه الامكانيات من اجل تحقيق الاهداف التي تلبي رغبة جماهير النادي .

وينتظر ان يقود أيوب تدريبات الفريق خلال معسكره الخارجي والذي تحتضنه مصر خلال الايام القليلة القادمة
 

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