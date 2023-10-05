نيوكاسل يسقط باريس سان جيرمان برباعية تاريخية في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق نيوكاسل الإنجليزي فوزاً مدوياً على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بأربعة أهداف أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

الشوط الأول

بدأ نيوكاسل المباراة بضغط قوي بحثًا عن إستغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحه.

وأهدر ميجيل الميرون أولى الفرص الحقيقية في المباراة بعدما مرت تسديدته القوية فوق العارضة.

وفي الدقيقة 17 نجح الميرون في تسجيل الهدف الأول لنيوكاسل بعد متابعة مميزة داخل منطقة الجزاء.

تراجع نيوكاسل لنصف ملعبه بعد الهدف وبدأ باريس سان جيرمان يسيطر على وسط الملعب دون خطورة حقيقية على مرمى أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 42 نجح دان بيرن في إضافة ثاني اهداف نيوكاسل لتصبح النتيجة 2-0 مع نهاية الشوط الأول.

الشوط الثاني

بدأ نيوكاسل شوط المباراة الثاني بثقة كبيرة بعد تفوقه في الشوط الأول وبدأ رحلة البحث عن إضافة هدف ثالث يؤمن به إنتصاره.

وبعد 6 دقائق فقط ينجح شون لونستاف في تسجيل الهدف الثالث لنيوكاسل بتسديدة قوية بع تمريرة رائعة من الظهير تريبير.

هاجم البي اس جي بكامل خطوطه بحثاً عن أنقاذ الموقف وتسجيل هدف تقليص الفارق وهو ماتحقق في الدقيقة 57 عن طريق المدافع لوكاس هيرنانديز.

إنحصر اللعب في وسط الملعب مع أفضلية طيفة لباريس سان جيرمان الذي كان الأكثر استحواذا وبحثاً عن التسجيل.

نشط الفريق الفرنسي في الدقائق الأخيرة وسدد مبابي كرة خطيرة مرت إلى جوار القائم ثم هدر فيتينا فرصة أخرى لتقليص الفارق.

ومن مرتدة متقنة نجح نيوكاسل في اضافة الهدف الرابع بعد قذيفة مدوية من فابيان شاير سكنت شباك الحارس دوناروما لتنته المباراة بفوز نيوكاسل بنتيجة 4-1.