وزير الخارجية الإيطالي في الرياض.. عين على الاستثمارات وآخرى على دور سعودي لوقف تدفقات الهجرة



بعد ساعات قليلة من وصوله المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء، كشف نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني عزم بلاده تشجيع الاستثمارات المتبادلة مع السعودية، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال تاياني، في مؤتمر صحفي من الرياض، "سيتم تخصيص هذين اليومين في المملكة العربية السعودية لعلاقاتنا الثنائية، وسيكون هناك وزراء إيطاليون آخرون سيأتون إلى هنا لتعزيز هذه العلاقات".

وتابع "نعتزم تشجيع الاستثمارات الإيطالية في المملكة العربية السعودية، ولكننا أيضًا على استعداد للترحيب بمزيد من الاستثمارات السعودية في بلادنا. ويمكننا أيضًا أن نفعل المزيد من وجهة نظر ثقافية".

دور سعودي في أفريقيا



أكد وزير الخارجية الإيطالي أن بلاده لديها ثقة كبيرة في الدور الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في تحقيق الاستقرار في أفريقيا، مشيرًا إلى "إنها دولة تستثمر الكثير في القارة ولدينا مصلحة مشتركة".

وتسعى الحكومة الإيطالية، بقيادة اليمينية جورجيا ميلوني، إلى إطلاق "خطة ماتي" للاستثمار في القارة الأفريقية لخلق بيئة مواتية تمهد الطريق لوقف تدفقات الهجرة غير الشرعية ومغادرة المهاجرين من دول المنبع.

السلام في أوكرانيا



كما عؤّل تاياني على تدخل المملكة العربية السعودية لتحقيق السلام في أوكرانيا من خلال تأثيرها على روسيا، مشيرًا إلى أن الرياض "لعبت دورًا مهمًا في ملف الحرب في أوكرانيا، وذلك اجتماع جدة الذي مثّل نقطة تحول بمشاركة ممثلين عن جمهورية الصين الشعبية: ونحن نعترف بالأهمية الخاصة للدور الذي ستتمكن بكين من الاضطلاع به لدفع روسيا نحو موقف مختلف، لأن هدف الجميع هو تحقيق السلام".



وأكد تاياني أن "السلام العادل يعني الاستقلال والحرية لأوكرانيا، ولكننا نريد تحقيق السلام والحركة التي نشأت في جدة يمكن أن تكون أحد العناصر التي تبشر بنتائج إيجابية"، لافتا إلى أن الأمر "سيستغرق وقتا، لكن يجب ألا نتخلى أبدا عن المسار الدبلوماسي والحوار والمناقشة، التي تشمل الدول القادرة على التأثير على روسيا".