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الخميس 05 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

فاعليات المشروع القومي معسكر اليوم الواحد بطور سيناء

فعاليات معسكر اليوم
فعاليات معسكر اليوم الواحد بطور سيناء

استمرار  فاعليات المشروع القومي لمعسكرات اليوم الواحد بمركز التنميه الشبابية بالطور ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء  ، بمشاركة  ١٠٠ طليع .

تضمنت فاعليات معسكرات اليوم الواحد تقسيم الطلائع إلى ثلاث ورش عمل ( ورش ترويحية و فنية وأعمال ابتكاريه و توعية بيئية وصحية و علمية ومهارات حياتية وسلوكية) ، لدورها في إنشاء جيل واعي صحي وذو فكر مبتكر ومهارات حياتية وسلوكية من الطلائع .

بتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره و متابعه احمد عبد العزيز وكيل المديريه .

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الجريدة الورقية