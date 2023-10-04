فاعليات المشروع القومي معسكر اليوم الواحد بطور سيناء

استمرار فاعليات المشروع القومي لمعسكرات اليوم الواحد بمركز التنميه الشبابية بالطور ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، بمشاركة ١٠٠ طليع .

تضمنت فاعليات معسكرات اليوم الواحد تقسيم الطلائع إلى ثلاث ورش عمل ( ورش ترويحية و فنية وأعمال ابتكاريه و توعية بيئية وصحية و علمية ومهارات حياتية وسلوكية) ، لدورها في إنشاء جيل واعي صحي وذو فكر مبتكر ومهارات حياتية وسلوكية من الطلائع .

بتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره و متابعه احمد عبد العزيز وكيل المديريه .

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