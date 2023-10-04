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الخميس 05 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مدرب الأهلي: نستحق الوصول لنهائي كأس مصر ونستعد سريعًا للإسماعيلي

مباراة الأهلي وإنبي
مباراة الأهلي وإنبي

أكد سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق الأحمر قدم أداءً جيدًا على مدار الشوطين أمام إنبي اليوم، واستحق الفوز بثلاثية نظيفة.

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نجم الأهلي: التركيز سر الفوز على إنبي.. وسعيد بهدفي موديست وعاشور

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وأضاف قمصان: «أشكر اللاعبين على التركيز والمجهود الذي قدموه في لقاء اليوم واستطاعوا الوصول إلى نهائي كأس مصر». 

وأعرب قمصان عن سعادته بتسجيل الثنائي موديست وإمام عاشور لأول أهدافهما مع الفريق، متمنيًا لهما مزيدًا من الانتصارات والثقة مع كل اللاعبين.

وعن المباراة المقبلة قال قمصان: «نغلق باب كأس مصر اليوم ونركز على لقاء الإسماعيلي المهم في الدوري. قدر لاعبي الأهلي ضغط المباريات والمنافسات وتركيزنا دائمًا تحقيق الانتصار». 

وأتم قمصان حديثه: «لدينا تركيز في كل مباراة وبطولة نشارك فيها، ونسعى للمزيد في كل البطولات لإسعاد جماهير الأهلي دائمًا».

الأهلي يتأهل لنهائي كأس مصر :

وحقق الأهلي الفوز على إنبي بثلاثية سجلها علي معلول من ضربة جزاء وأنتوني موديست و إمام عاشور في الدقائق 33 و 51 و 86، وحسم المارد الأحمر بطاقة التأهل لنهائي كأس مصر.

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