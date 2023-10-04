عاجل
وزير الحج السعودى يعلن عن تسهيلات خاصة بضيوف الرحمن القادمين من المغرب اللواء محمود طلحة: أشرف مروان شارك في خطة خداع إسرائيل (فيديو) قتل زوجته وحاول التخلص من حياته.. تفاصيل صادمة في جريمة حدائق القبة رئيس الأعلى للإعلام يشهد ختام الدورة الـ 57 لشباب الصحفيين الأفارقة أحد أبطال أكتوبر: تشرفنا بتكريم السيسي.. اتخذونا قدوة (فيديو)
الخميس 05 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الخارجية الروسية تذكر أوسلو بالجنود السوفييت الذين لقوا حتفهم أثناء تحرير النروج

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه يجب على سلطات أوسلو عدم نسيان الجنود السوفييت الذين لقوا حتفهم أثناء تحرير النروج.
وقالت زاخاروفا تعقيبا على تصريحات وزيرة الخارجية النرويجية المعادية لروسيا: "إن دعم نظام كييف في المواجهة مع روسيا ليست فقط موقف مسيء، هذا عار على التاريخ المشترك، أوسلو تدوس على ذكرى الجنود السوفييت الذين لقوا حتفهم أثناء تحرير النرويج".

وأكدت "نذكر جيراننا النرويجيين بأنه بدون الاتحاد السوفيتي ما كانت أوروبا لتكون على شكلها الحالي، بما في ذلك النرويج بقيمها "الديمقراطية" و"الليبرالية"، ما كانت لتكون موجودة اليوم أصلا".

وجاءت تصريحات زاخاروفا ردا على وزيرة خارجية النرويج، أنيكين هويتفيلد، التي شبهت دعم نظام كييف من قبل الدول الغربية في المواجهة مع روسيا بالنضال ضد ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية.

 

 

مواد متعلقة

روسيا تتوعد بالرد على جرائم أوكرانيا: "عقوبات قاسية ومحتومة"
الجريدة الورقية