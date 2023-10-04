إبراهيم عيسى يستنكر عدم الاحتفاء بحسني مبارك ضمن نصر أكتوبر.. بطل

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك من أبطال حرب أكتوبر الأساسيين بلا منازع ومن أبطال النصر، معقبًا: "يؤسفني أننا لا نحتفي بحسني مبارك في هذا اليوم وهو جزء من المأساة".

وأشار إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الأربعاء، إلى أن الاحتفال بنصر أكتوبر في عهد الرئيس الراحل مبارك اختزلت في أول ضربة جوية والتي قام بها حسني مبارك، وهو ما يمثل ظلم لبطولات القوات الجوية في هذه الحرب التي كانت كبيرة وهائلة وعظيمة.

وأوضح، أنهم كانوا يتعاملون مع حرب أكتوبر على أنها ملك للنظام السياسي، مؤكدًا أنه ولابد أن تكون حرب أكتوبر مقدسة ومقدمة للمواطنين حتى لا يتم التعامل معها على أنها "أوبرت" أو احتفال، متابعا: "المعارضون للرئيس السادات حاولوا تصفية حساباتهم معه بالتقليل من أهمية حرب أكتوبر".

حدث شعبي مصري

ونوه إلى أن نصر حرب أكتوبر شارك فيه كل فئات المجتمع من المصريين، قائلا: حرب أكتوبر هو الحدث الشعبي المصري الحقيقي، وقيمة نصر أكتوبر تعرضت لتشويش، و"العدو" تحول إلى "خصم" في فترة حكم الرئيس محمد أنور السادات.

وأوضح أنه وعلى مدار هذا العام لم يكن هناك ندوات أو حصر لبطولات حرب أكتوبر، كما أنه وبالاحتفال بذكرى 50 سنه على نصر أكتوبر لم يكن هناك عمل درامي جيد عن حرب أكتوبر، أو لم يكن هناك أمسية شعرية عن حرب أكتوبر للتطرق إلى ما كان يتغنى به أبطالنا في هذا التوقيت.

وتابع: لا يجب أن يتم اختزال حرب أكتوبر في حفلة أو أوبرت غنائي، وكان يجب يكون هناك لوحة جدارية بخصوص الذكرى الـ50 لحرب أكتوبر، وكان يجب أن يتم الاحتفاء به بشكل أكبر وقوي، مؤكدًا أننا نحتاج إلى تعريف الأجيال الجديدة بعظمة حرب أكتوبر.