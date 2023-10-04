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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نيوكاسل يتفوق على باريس سان جيرمان بثنائية في الشوط الاول

مباراة نيوكاسل وباريس
مباراة نيوكاسل وباريس سان جيرمان

أنهى فريق نيوكاسل الإنجليزي الشوط الأول من مباراته امام باريس سان جيرمان الفرنسي متقدماً بهدفين دون رد ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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ناصر الخليفي يحضر مباراة باريس سان جيرمان و نيوكاسل يونايتد "شاهد"

بدأ نيوكاسل المباراة بضغط قوي بحثصا عن إستغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحه.

وأهدر ميجيل الميرون أولى الفرص الحقيقية في المباراة بعدما مرت تسديدته القوية فوق العارضة.

وفي الدقيقة 17 نجح الميرون في تسجيل الهدف الأول لنيوكاسل بعد متابعة مميزة داخل منطقة الجزاء.

تراجع نيوكاسل لنصف ملعبه بعد الهدف وبدأ باريس سان جيرمان يسيطر على وسط الملعب دون خطورة حقيقية على مرمى أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 42 نجح دان بيرن في إضافة ثاني اهداف نيوكاسل لتصبح النتيجة 2-0 مع نهاية الشوط الأول.

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