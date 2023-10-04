نيوكاسل يتفوق على باريس سان جيرمان بثنائية في الشوط الاول

أنهى فريق نيوكاسل الإنجليزي الشوط الأول من مباراته امام باريس سان جيرمان الفرنسي متقدماً بهدفين دون رد ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

بدأ نيوكاسل المباراة بضغط قوي بحثصا عن إستغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحه.

وأهدر ميجيل الميرون أولى الفرص الحقيقية في المباراة بعدما مرت تسديدته القوية فوق العارضة.

وفي الدقيقة 17 نجح الميرون في تسجيل الهدف الأول لنيوكاسل بعد متابعة مميزة داخل منطقة الجزاء.

تراجع نيوكاسل لنصف ملعبه بعد الهدف وبدأ باريس سان جيرمان يسيطر على وسط الملعب دون خطورة حقيقية على مرمى أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 42 نجح دان بيرن في إضافة ثاني اهداف نيوكاسل لتصبح النتيجة 2-0 مع نهاية الشوط الأول.