أمرت جهات التحقيق ، بحبس مالك شركة بالجيزة، ورجل أعمال، لاتهامه بغسل 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي، في النصب والاحتيال على المواطنين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حبس رجل أعمال متهم بغسل 250 مليون جنيه

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية؛ أن المتهم مالك شركة للصناعات الورقية له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة متهم بمزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم توظيفها لهم، بالإضافة إلى تأسيس شركات لا تمارس أنشطة فعلية وحصوله بموجبها على قروض من البنوك وشركات التمويل وعدم سداد قيمتها.

وأضافت التحريات؛ أن المتهم تمكن من جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق شراء العقارات وقطع الأراضي وتأسيس أنشطة تجارية وشراء سيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت أعمال الغسل للمتهم بمبلغ 250 مليون جنيه تقريبًا

السيطرة علي حريق شب داخل مطعم بالمعادي

كما سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة ، حريقا نشب داخل مطعم بكوتسيكا بمنطقة المعادي دون وقوع إصابات.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مطعم كريب بكوتسيكا بمنطقة المعادي.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين

كما لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون، إثر تصادم عدة سيارات على الطريق الصحراوي الشرقي بعد كارتة حلوان بحوالي 10 كيلو اتجاه بنى سويف.

بداية الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغا، يفيد بوقوع حادث تصادم، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مقر الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاح اللازم، كما تم رفع آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.