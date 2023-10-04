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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

سكان بلجيكا يطلبون تعقيم منازلهم

بلجيكا
بلجيكا

شهدت بلجيكا زيادة في الطلب على خدمات تعقيم المنازل من بق الفراش، بعد انتشار الحشرة في فرنسا المجاورة.

تطهير المباني

وذكرت وسائل إعلام بلجيكية أن الشركات العاملة في تطهير المباني من الحشرات سجلت زيادة بنسبة 30٪ في الطلب على خدماتها، في مدينة لييج، كما أن الشركات العاملة في بروكسل يمكن أن تتلقى ما يصل إلى ستة إلى سبعة طلبات تعقيم يوميا.

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البق


وعلى الرغم من هذا الارتفاع في الطلب، طمأن الخبراء سكان بلجيكا بأنه لا يوجد حتى الآن سبب حقيقي للقلق، وأن البق في البلاد يتم إحضاره على الأرجح من فرنسا أو من الخارج من قبل السياح العائدين إلى الوطن.

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