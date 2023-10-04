سكان بلجيكا يطلبون تعقيم منازلهم

شهدت بلجيكا زيادة في الطلب على خدمات تعقيم المنازل من بق الفراش، بعد انتشار الحشرة في فرنسا المجاورة.

تطهير المباني

وذكرت وسائل إعلام بلجيكية أن الشركات العاملة في تطهير المباني من الحشرات سجلت زيادة بنسبة 30٪ في الطلب على خدماتها، في مدينة لييج، كما أن الشركات العاملة في بروكسل يمكن أن تتلقى ما يصل إلى ستة إلى سبعة طلبات تعقيم يوميا.

البق



وعلى الرغم من هذا الارتفاع في الطلب، طمأن الخبراء سكان بلجيكا بأنه لا يوجد حتى الآن سبب حقيقي للقلق، وأن البق في البلاد يتم إحضاره على الأرجح من فرنسا أو من الخارج من قبل السياح العائدين إلى الوطن.