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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي يفوز على مجد طنجة في البطولة العربية للسلة

مباراة الأهلي ومجد
مباراة الأهلي ومجد طنجة

قدم الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي مباراة قوية وحقق فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق مجد طنجة المغربي، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم ضمن منافسات البطولة العربية للأندية التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.

أقيمت المباراة على صالة الريان، وشهدت أداءً مميزًا من جانب لاعبي «رجال سلة الأهلي» تحت قيادة الإسباني أوجستي بوش ليحقق الفريق ثالث انتصاراته بالبطولة.

تأخر الفريق في النتيجة حتى نهاية الفترة الثالثة، قبل أن تشهد الفترة الرابعة عودة قوية في الأداء والحماس من جانب اللاعبين، لتنتهي المباراة بفوز «رجال سلة الأهلي» بنتيجة ٨٥-٧١.

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