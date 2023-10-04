"الأوسط قمولا الإعدادية" بنقادة تحتفل باليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر المجيدة

رفرفت الأعلام، وتعالت الأغاني الوطنية، التي أشعلت الروح الحماسية لدى طلاب مدرسة الأوسط قمولا الإعدادية بإدارة نقادة التعليمية بمحافظة قنا، وذلك خلال احتفال المدرسة باليوبيل الذهبى ليوم النصر، لتعيد تلك الأجواء روح أكتوبر المجيد ويستلهم منها الجميع قيم النصر والعمل.

أقيم الاحتفال برعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وبحضور الدكتور بخيت محمد محمود مدير عام إدارة نقادة التعليمية، والدكتور عثمان خلف الله وكيل الإدارة، والدكتور حسن تهامي عبداللاه رئيس مجلس الأمناء بالإدارة، والشيخ محمد سيد مدير إدارة أوقاف نقادة، والقس خالد وجيه راعي الكنيسة الانجيلية بقنا، والأب فيلوباتير ممثل مطرانية نقادة، والدكتور أحمد غريب عضو مجلس أمناء الإدارة، ومحمد مصطفى رئيس قسم التعليم الإعدادي والثانوي، ومحمد أبوالمجد مدير المدرسة، ومني محمد سعدي وكيلة المدرسة، وأحمد محمد إبراهيم رئيس مجلس أمناء المدرسة ومقدم الحفل، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية وأولياء الأمور .

أكد الدكتور بخيت محمد محمود، مدير عام إدارة نقادة التعليمية، إن انتصارات أكتوبر المجيدة ستظل لحظة فارقة في تاريخ مصر المعاصر، ومصدر إلهام خلال مسيرة العطاء ومثالًا حيًا للتضحية من أجل رفعة الوطن، مقدما التهنئة للقيادة السياسية والقوات المسلحة وشعب مصر العظيم، بمناسبة هذه الذكرى وكذلك ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيا الله أن يحفظ مصر وأن يعم السلام والرخاء والازدهار في بلدنا الحبيب.

وقال الدكتور عثمان خلف الله، وكيل الإدارة، إن الاحتفال بمولد النبى صلى الله عليه وآله وسلم من أفضل الأعمال وأعظم القربات؛ لأنه تعبير عن الفرح والحب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أصل من أصول الإيمان، موجها التهنئة للحضور بهذه المناسبة العطرة، وكذلك التهنئة باليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر.

وهنأ الشيخ محمد سيد، مدير إدارة أوقاف نقادة، القيادة السياسية والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية والإنسانية بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وأكد على أهمية الاقتداء بأخلاق رسولنا الكريم فى الإخلاص بالعمل، وكذلك استلهام روح أكتوبر المجيدة لتخطى كل الصعاب والتحديات وتحقيق الإنجازات.

وأعرب القس خالد وجيه، راعي الكنيسة الانجيلية بقنا، عن امتنانه للمشاركة فى حفل انتصارات أكتوبر بمدرسة الأوسط قمولا الإعدادية، مؤكدا أن مصر بحاجة إلى جهود كل المخلصين لتحقيق الإنجازات، داعيا الله أن يحفظ مصر من الأشرار، وأن يعم الخير والنماء والازدهار.

وتحدث الدكتور حسن تهامي، رئيس مجلس الأمناء بإداراة نقادة التعليمية، عن أهمية استلهام روح أكتوبر، والاقتداء بجيلها العظيم، من أجل التكاتف لرفعة الوطن وتحقيق طموحات كل المصريين، مهنئا الجميع باليوبيل الذهبي للنصر العظيم، كما هنأ الحضور بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

وفى كلمته رحب محمد أحمد أبوالمجد، مدير المدرسة، بالحضور، معربا عن سعادته البالغة أن يكون أول نشاط فى المدرسة بعد احلالها وتجديدها، هو الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، والموبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، واستعرض خلال كلمته أبرز الدروس المستفادة من حرب أكتوبر المجيدة، كما حث الطلاب على ضرورة الاقتداء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فى القول والفعل، وهو أفضل عمله نعبر به عن حبنا لرسولنا الكريم.

وأثنى أحمد محمد إبراهيم، معلم خبير اللغة الإنجليزية ورئيس مجلس أمناء مدرسة الأوسط قمولا الإعدادية، على جهود كل من ساهم فى تأسيس المدرسة قبل ٥٠ عاما لتصبح صرحا تعليميا يخدم كل قرى ونجوع الأوسط قمولا، مقدما التهنئة للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بالاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف وذكرى مرور ٥٠ عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة.

تضمن الحفل عدة فقرات دينية للاحتفال بالمولد النبوى الشريف، وكذلك فقرات وطنية بمناسبة اليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وفى ختام الحفل كرم الدكتور بخيت محمد محمود، الطلاب المتفوقين بالمدرسة، كما قام الدكتور حسن تهامي رئيس مجلس أمناء الإدارة ومحمد أحمد أبوالمجد مدير المدرسة وأحمد محمد إبراهيم رئيس مجلس أمناء المدرسة، بتكريم مدير الإدارة تقديرا لجهوده فى العملية التعليمية بكافة مدارس الإدارة.