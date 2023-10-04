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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

بمشاركة 50 طليعا.. تواصل فاعليات المشروع القومي لمعسكر اليوم الواحد بشرم الشيخ

مركز شباب الرويسات
مركز شباب الرويسات

يواصل المشروع القومي لمعسكرات اليوم الواحد بمركز شباب الرويسات فاعلياته تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وبمشاركة  50 طليعا.

وتضمنت فاعليات معسكرات اليوم الواحد تقسيم الطلائع إلى ثلاث ورش عمل (ورش ترويحية وفنية وأعمال ابتكاريه وتوعية بيئية وصحية وعلمية ومهارات حياتية وسلوكية)، لدورها في إنشاء جيل واعي صحي وذو فكر مبتكر ومهارات حياتية وسلوكية من الطلائع.

ويأتى ذلك بتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة ومتابعة أحمد عبد العزيز وكيل المديرية. 

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الجريدة الورقية