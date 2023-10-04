بمشاركة 50 طليعا.. تواصل فاعليات المشروع القومي لمعسكر اليوم الواحد بشرم الشيخ

يواصل المشروع القومي لمعسكرات اليوم الواحد بمركز شباب الرويسات فاعلياته تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وبمشاركة 50 طليعا.

وتضمنت فاعليات معسكرات اليوم الواحد تقسيم الطلائع إلى ثلاث ورش عمل (ورش ترويحية وفنية وأعمال ابتكاريه وتوعية بيئية وصحية وعلمية ومهارات حياتية وسلوكية)، لدورها في إنشاء جيل واعي صحي وذو فكر مبتكر ومهارات حياتية وسلوكية من الطلائع.

ويأتى ذلك بتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة ومتابعة أحمد عبد العزيز وكيل المديرية.

FB_IMG_1696447161569

FB_IMG_1696447163738