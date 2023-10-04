بطاقات PayPal وVenmo تتوفر في Apple Wallet

لقد ولت منذ فترة طويلة الأيام التي كنت تحتاج فيها إلى تمرير بطاقة ائتمان فعلية، حيث يكون هاتفك عادةً هو كل ما تحتاجه لإكمال المعاملات الشخصية. انضمت PayPal أخيرًا إلى هذا التغيير، معلنة أنه يمكنك الآن إضافته وبطاقات الائتمان والخصم الخاصة بـ Venmo إلى محفظة Apple الخاصة بك. وكجزء من دوافعها للتوسع، تستشهد الشركة باستطلاع أجرته شركة Morning Consult لعام 2022 والذي وجد أن 42 بالمائة من الأشخاص في الولايات المتحدة استخدموا المحفظة المحمولة.

تقدم PayPal منذ فترة طويلة بطاقات الائتمان، بينما أطلقت Venmo أول بطاقة ائتمان لها في عام 2020 (وتأكدت من أنك على علم بها في أي وقت تستخدم فيه التطبيق أو ترسل لك الشركة بريدًا إلكترونيًا). مع هذا العرض الإضافي، يمكنك الدفع مقابل المعاملات الشخصية باستخدام PayPal أو Venmo باستخدام Touch أو Face ID على iPhone أو Apple Watch، بالإضافة إلى استخدام Apple Pay لإكمال عمليات الشراء الرقمية على هذه الأجهزة وiPad أو Mac.

تعد إضافة بطاقة PayPal أو Venmo إلى Apple Wallet هي نفس العملية مثل أي بطاقة أخرى. قم بزيارة تطبيق Apple Wallet الخاص بك، واختر خيار إضافة بطاقة خصم أو بطاقة ائتمان، ثم قم بمسح تفاصيلها ضوئيًا أو أدخلها يدويًا. يمكنك أيضًا إضافة بطاقة الائتمان أو بطاقة الخصم الخاصة بـ PayPal على الفور إلى Apple Wallet الخاص بك من خلال موقع PayPal. ومع ذلك، فإن بطاقة الخصم PayPal Business وبطاقات الائتمان والخصم الخاصة بـ Venmo ستكون متاحة للإضافة من خلال التطبيقات الخاصة بها "في الأشهر المقبلة". وكانت PayPal قد طرحت سابقًا دعم النقر للدفع على أجهزة iPhone وAndroid، ولكن كان ذلك من خلال تطبيقات الشركة.