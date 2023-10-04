Airbnb تركز على الإيجارات طويلة الأجل

قال برايان تشيسكي، الرئيس التنفيذي لشركة Airbnb، لصحيفة فاينانشيال تايمز، إن الشركة ستذهب "إلى ما هو أبعد قليلاً من أعمالها الأساسية" ابتداءً من العام المقبل. يريد Chesky من Airbnb توسيع نطاق تركيزه ويخطط حاليًا للدفع نحو الإيجارات طويلة الأجل. تقدم الخدمة بالفعل إيجارات شهرية، ولكن على ما يبدو، فإن 18 بالمائة فقط من إجمالي الليالي المحجوزة في الربع الثاني من عام 2023 تأتي من إقامات أطول من 30 يومًا. يعتقد تشيسكي أن الشركة يمكنها بذل المزيد من الجهد لجذب الاهتمام بالحجوزات طويلة الأجل وأن تقديم الإيجارات لمدة تصل إلى عام يمثل "فرصة كبيرة".

وقال للنشر: "في عالم ما بعد الوباء، هناك سوق غير معترف به لمدة شهر، شهرين، ثلاثة أشهر، لأن الناس يمكنهم العمل من أجهزة الكمبيوتر المحمولة، ويذهب الناس بعيدًا لقضاء الصيف".

قد تكون خطة تشيسكي، إذا تم تنفيذها بشكل جيد، هي ما تحتاجه الشركة لتتمكن من استعادة القوائم المفقودة في مدينة نيويورك. اعتادت المدينة أن تكون واحدة من أكبر أسواق Airbnb مع أكبر عدد من القوائم المتاحة، لكن المسؤولين بدأوا مؤخرًا في تطبيق لوائح جديدة قضت على معظمها. فرضت مدينة نيويورك على المضيفين تقديم طلب حتى يتمكنوا من استئجار منازل للضيوف لمدة تقل عن 30 يومًا، ويقال إنها كانت بطيئة في إصدار الموافقات. علاوة على ذلك، لا يمكن للمضيفين استئجار المنازل إلا للإقامات قصيرة المدى إذا كانوا يقيمون هناك أيضًا، ولا يُسمح إلا بضيفين فقط في وقت واحد.

بالإضافة إلى التركيز على الإيجارات طويلة الأجل، تعتزم Chesky أيضًا توسيع نطاق اختيار تجاربها، حتى تتمكن من تقديم المزيد من "الأشياء التي يمكنك القيام بها في رحلتك". وقد قدم المزيد من الأفكار قيد النظر لصحيفة التايمز أيضًا، بما في ذلك المطاعم المنبثقة وتأجير السيارات. وقال: "إن ثاني أكبر الأصول عادة في حياة أي شخص بعد منزله هي سيارته". "هذا سيكون الشيء التالي." ويشير بيانه إلى نموذج أعمال مشابه لخدمات مثل Turo's، والتي أطلق عليها الناس اسم "Airbnb للسيارات".