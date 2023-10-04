الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

دكتور علي إمام رئيسا لقسم العظام بمستشفي الحوامدية العام

الدكتور علي محمد
الدكتور علي محمد

أصدر الدكتور وائل زكريا مدير عام مستشفي الحوامدية العام قرار بتعيين  الدكتور علي محمد امام إستشاري العظام بمستشفي أم المصريين بمحافظة الجيزة رئيسا لقسم العظام بمستشفي الحوامدية العام.

 

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حالات العظام


ويرجع التصعيد بناءً علي تقييم الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالجيزة لمتابعة المجهودات  الأطباء العظام داخل مستشفيات مديرية الشؤن الصحية بالجيزة وحصول الدكتور علي امام علي أعلي تقييم في سرعة إنهاء جميع حالات العظام المكلف بها.

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وأكد الدكتور علي إمام اعتزازه بهذه الثقة الغالية ويتعهد بتقديم خدمة طبيبة مميزة وأنه سيعمل ليل نهار لإنهاء جميع حالات العظام داخل مستشفي الحوامدية العام وأننا جميعا مكلفون لخدمة المواطن المصري.

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