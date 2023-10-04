Nintendo تغلق خدمات 3DS وWii U أوائل أبريل 2024

أعلنت Nintendo، بعد إغلاق متاجرها الإلكترونية 3DS وWii U في وقت سابق من هذا العام، أنها ستغلق الخدمات عبر الإنترنت لوحدات التحكم هذه في "أوائل أبريل 2024". وكتبت نينتندو أن ذلك سيوقف ميزات تعدد اللاعبين، إلى جانب "اللعب التعاوني عبر الإنترنت وتصنيفات الإنترنت وتوزيع البيانات". ستختفي أيضًا ميزة Badge Arcade من Nintendo التي سمحت للمستخدمين بتزيين قائمة Nintendo 3DS الرئيسية الخاصة بهم. لم يتم تحديد التاريخ بشكل نهائي بعد، وقالت نينتندو إنها قد تتوقف عن تقديم الخدمات "في وقت مبكر عما هو مخطط له".

وقالت نينتندو إن معظم اللعب عبر الإنترنت على وحدات التحكم هذه سينتهي، لكن الشركة ستواصل تشغيل خدمة التخزين السحابي Pokémon Bank الخاصة بها، على الرغم من أن ذلك "قد ينتهي أيضًا في وقت ما في المستقبل". بالإضافة إلى ذلك، سيظل بإمكانك إعادة تنزيل الألعاب التي تم شراؤها مسبقًا والحصول على التصحيحات "في المستقبل المنظور"، وفقًا للأسئلة الشائعة. أوقفت Nintendo اللعب عبر الإنترنت لإصدارات Wii U من Mario Kart 8 وSplatoon في مارس 2023 لحل المشكلات الأمنية، ولم تعيدها إلى الإنترنت إلا في أغسطس.

أخيرًا، على الرغم من اختفاء ميزات SpotPass، ستستمر روابط StreetPass ضمن نظام 3DS البيئي في العمل طالما يمكنك العثور على لاعب آخر لديه واحدة. "على سبيل المثال، ستتمكن من استخدام StreetPass في StreetPass Mii Plaza، المثبت مسبقًا على أنظمة عائلة Nintendo 3DS، ولكن لن تتمكن بعد الآن من استخدام الميزات التي تستخدم الاتصال عبر الإنترنت (مثل تلقي لوحات جديدة في Puzzle Swap ))."

تم إصدار وحدة تحكم Wii U في عام 2012 وتوقف إنتاجها في عام 2017، لتصبح واحدة من أسوأ وحدات التحكم مبيعًا للشركة. حقق نظام 3DS، الذي تم إطلاقه في عام 2010 وتوقف إنتاجه في عام 2020، نجاحًا أكبر. قدمت شبكة نينتندو، التي وصلت في عام 2012، خدمات عبر الإنترنت لكلا الجهازين.