منطقة قنا الأزهرية تحتفل بذكرى المولد النبوي وانتصارات أكتوبر

نظمت منطقة قنا الأزهرية احتفالية بالمولد النبوي الشريف وذكرى نصر أكتوبر المجيد بمعهد فتيات قنا النموذجى، حيث بدأ الحفل بتلاوة القرآن الكريم ثم السلام الجمهورى.

وتحدث فضيلة الشيخ تاج الدين أبو الوفا رئيس الإدارة المركزية للمنطقة عن أهمية المناسبات الدينية والقومية في بث روح الأنتماء والوطنية، وأكد فضيلته لكل الحضور بأن الأزهر الشريف يحرص دائما على التذكير بتلك الأحداث العظيمة في التاريخ البشرى.

وقدم أطفال الروضة بمعهد قنا النموذجي الإبتدائي فقرة متميزة عن المولد النبوي الشريف وتنوعت الفقرات للطلاب والطالبات عن المناسبتين وجدير بالذكر فقد شارك كل من الشيخ صلاح مبارك مدير التعليم النموذجي والشيخ سعد عبد الحميد مدير التعليم الثانوي بكلمات عن المولد الشريف ونصر أكتوبر.

وفي ذات السياق احتفلت معاهد المنطقة جمعاء في طابور الصباح وبمشاركة العلماء والوعاظ وكان اليوم بمثابة دعوة للجميع للتأسي بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على نهضة مصر بالعلم والعمل.