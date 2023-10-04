جدري القرود يدق ناقوس الخطر من جديد

رغم انتهاء حالة الطوارئ العالمية بصدده.. عاد جدري القرود ليدق ناقوس الخطر من جديد بعدما أعلنت السلطات الصحية في فيتنام، اليوم الأربعاء، عنارتفاع إصابات فيروس جدري القرود.

وأعلنت السلطات الصحية، إنه تم التأكد من إصابة رجل يبلغ من العمر 22 عامًا في مدينة هوشي بجدري القرود، مما يجعله الحالة الخامسة في المدينة والسادسة في فيتنام.. بحسب وسائل إعلام محلية.

فحص المريض وعزل المخالطين

ونشرت وسائل الإعلام أن المريض جاء الرجل صحته في مستشفى HCMC للأمراض الاستوائية يوم الإثنين، بعد ظهور الأعراض المشتبه بها، وأكدت نتيجة الاختبار التي وصلت لاحقًا أنه إيجابي لمرض جدري القرود، مما استدعى تتبع المخالطين والبحث في تاريخ سفر المريض.

وقامت المراكز الصحية هناك بإعداد قائمة بالأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق به خلال 21 يومًا قبل ظهور المرض، وهو حاليا معزول لتلقي العلاج وحالته الصحية مستقرة.

إصابات متكررة

ويشار إلى أنه تم تأكيد أول حالتين من حالات جدري القرود في فيتنام في أكتوبر 2022، لكنهما أصيبا بالفيروس في الخارج بعد عودتهما من دبي، وتم وضعهما في الحجر الصحي فور عودتهما إلى فيتنام، أما الحالة الثالثة، فهي لشاب يبلغ من العمر 25 عاما من سكان مقاطعة دونغ ناي، وقد تم تسجيلها الشهر الماضي.

