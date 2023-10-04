الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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السيسي يرسل تحية من القلب للسادات.. قائد وزعيم (فيديو)

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية من القلب للزعيم القائد محمد أنور السادات، قائلا: “البطل الذي استشهد في نصب السلام بعدما كلل جبينه بشرف الحرب من أجل الوطن”.

 

وأضاف السيسي بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، المذاعة على قناة "إكسترا نيوز": “تحية له ولشهداء مصر الأبرار في حرب أكتوبر، الذين ارتوت أرض هذا الوطن العزيز بدمائهم الغالية، وسطروا أسماءهم خالدة في دواوين الشرف والبطولة”.

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السيسي: سيناء أمانة غالية في رقابنا وسيأتي يوما نقص روايتها بالكامل (فيديو)

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كلمة الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية بمناسبة الذكرى الـ"50" لنصر أكتوبر المجيد

ولفت إلى أنه سيأتي اليوم الذي نقص فيه بالكامل رواية سيناء، ويعرف الجميع أن المصريين عازمون على الاحتفاظ بكل ذرة رمل في بلادهم، وتنمية مواردها وتطويرها والانطلاق بمصر، من خلال بناء مقومات القوى الشاملة اقتصاديا وتكنولوجيا وتنمويا لتصل مصر إلى المكانة التى يصبو إليها الشعب العظيم، وتتسق مع تاريخها المجيد.  

وأوضح أنه يتوجه بالتحية مجددا، وكل عام ومصر والأمة العربية والإنسانية كلها في سلام واستقرار وازدهار، ودائما تحيا مصر.

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