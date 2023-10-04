كاسبرسكي تقدم برنامج Academy Alliance للتعاون بين الجامعات

بهدف دمج خبرة كاسبرسكي في الأمن السيبراني وتقنياتها الأحدث في مجال التعليم، أطلقت كاسبرسكي برنامج Academy Alliance. البرنامج الجديد وهو شراكة بين كاسبرسكي ومؤسسات التعليم العالي، وسيوفر نوعين من التنسيق مع الجامعات.

في سبيل تحفيز الشباب على العمل في سوق الأمن السيبراني وتجهيزهم لمهام واقعية في ذلك المجال، شاركت كاسبرسكي تجربتها العملية مع طلاب من حوالي 30 جامعة في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا. حيث تعتبر كاسبرسكي أن المساهمة في مجال التعليم جزء أساسي من مهمتها، كما يساهم ذلك في بناء عالم أكثر أماناً ومجتمع مزدهر. ولذلك، تتعاون الشركة منذ أكثر من عقد مع مختلف مؤسسات التعليم العالي لتشارك العملية مع الطلاب، وتنظم المسابقات والمؤتمرات وتوفر فرص التدريب لهم.

يهدف هذا البرنامج الجديد إلى تعزيز علاقات كاسبرسكي مع الجامعات وتوفير إطار جديد للتعاون. حيث يقدم برنامج Kaspersky Academy Alliance نوعين من العضوية: الانتساب والعضوية والمتقدمة. ويعد كلاهما مناسباً لمؤسسات التعليم العالي التي تقدم برامج تدريبية في مجال المعلوماتية، أو المعلوماتية التطبيقية، أو علم الحاسوب. كما يسمح كلاهما بتدريب أكثر من 400 من الطلاب الجامعيين والمتخصصين، بالإضافة إلى 50 طالب ماجستير سنوياً. بالمقابل، تتطلب العضوية المتقدمة متطلبات إضافية من المعاهد مقابل توفير دورات تدريبية حول أمن المعلومات لما لا يقل عن 50 طالباً.

يعد Kaspersky Academy Alliance حلاً شاملاً يهدف إلى مساعدة الجامعات على تعليم مختصي أمن سيبراني متحضرين لمواجهة تحديات اليوم. ويؤكد خبراء كاسبرسكي أن البرنامج سيعزز العنصر التعليمي في تدريب موظفي تكنولوجيا المعلومات بشكل عام.

وقالت ماريا جريتسان، مديرة أكاديمية كاسبرسكي، عن البرنامج: "يعزز برنامج Kaspersky Academy Alliance خبرتنا الممتدة لعقود في الشراكة مع الجامعات حول العالم. ويتضمن البرنامج معرفتنا العميقة عن احتياجات الجامعات، وفهمنا للوسائل التعليمية الأكثر فعالية. ونحن في كاسبرسكي مقتنعون بأن التعليم هو أحد المحركات الرئيسة للمستقبل الآمن الذي نسعى جاهدين لبنائه، وذلك إلى جانب اهتمامنا الخاص بالمشاريع الاجتماعية. "

يعد برنامج Kaspersky Academy Alliance جزءاً من التزام كاسبرسكي بتطوير مهارات ومعارف الأمن السيبراني في جميع أنحاء العالم. وقد وقّعت الشركة اتفاقيات مع جامعات ومؤسسات أكاديمية في 42 دولة. يهدف البرنامج إلى ضم المزيد من المشاركين وإشراك أعضاء جدد مستعدين لنشر المعرفة بتقنيات الأمن السيبراني وتحسين النتائج الأكاديمية للطلاب. للاشتراك في برنامج Kaspersky Academy Alliance، يرجى التواصل مع Kaspersky Academy Alliance.