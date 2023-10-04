مصر تمنح الكويتيين تأشيرات متعددة الدخول لمدة 5 سنوات

أعلنت السفارة المصرية في الكويت، اليوم الأربعاء، منح المواطنين الكويتيين تأشيرة دخول جديدة إضافية لمصر لمدة خمس سنوات متعددة الدخول، وذلك مقابل رسوم تصل إلى 250 ديناراً.

منح الكويتيين تأشيرة متعددة



جاء قرار منح الكويتيين تأشيرة متعددة الدخول لمدة خمس سنوات في إطار التنسيق والتعاون المتبادل بين مصر والكويت، وتأكيداً على ترحيب الدولة المصرية بالشعب الكويتي لزيارة مصر في أي وقت.

وأوضحت السفيرة هبة ذكي، قنصل عام مصر في الكويت، أن التأشيرة الجديدة تسمح للكويتيين بدخول مصر عدة مرات خلال مدة صلاحيتها، على ألا تتجاوز مدة الإقامة الواحدة 90 يوماً.

في سياق متصل، أعلن السفير المصري في الكويت، السفير أسامة شلتوت، استعداد السفارة المصرية لاستقبال المواطنين المصريين في الكويت للإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها خلال أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023 للمصريين بالخارج.

وحث شلتوت المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري خلال الانتخابات المقبلة، مشيدًا بإقبال المواطنين على إصدار نماذج التأييد الخاصة بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية.