تركيا تنسحب من سباق الترشح لـ" يورو 2028"

جاء انسحاب تركيا من سباق استضافة بطولة أوروبا "يورو 2028" ليدفع المملكة المتحدة وإيرلندا للحصول على الموافقة النهائية من اللجنة التنفيذية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" للترشح.

وانسحبت تركيا من سباق الترشح على استضافة نسخة 2028 من أجل التركيز على الملف المشترك مع إيطاليا لتنظيم نسخة 2032.

ويعلن الاتحاد الأوروبي رسميا البلدين المضيفين للنسختين المقبلتين لليورو خلال اجتماع اللجنة التنفيذية في سويسرا الأسبوع المقبل.

وأصدر الاتحاد الأوروبي بيانا اليوم الأربعاء ذكر فيه : إلحاقا للإعلان الصادر يوم 28 يوليو الماضي، والذي كشف عن رغبة اتحادي إيطاليا وتركيا لكرة القدم للتقدم بملف مشترك لاستضافة يورو 2032 ، أرسلت إدارة الاتحاد إلى الاتحادين للتأكيد على أن ملفهما المشترك تم استلامه، وأنه سيتم تقييمه ودراسته من قبل اللجنة التنفيذية .

وأضاف :كما كان موضحا من قبل الاتحاد التركي أثناء تقديمه طلب الملف المشترك، فقد تم سحب ملفه لتنظيم بطولة يورو 2028.

وأصبح الإعلان بشكل رسمي عن حصول المملكة المتحدة وإيرلندا على حق تنظيم يورو 2028 مجرد إجراء شكلي.