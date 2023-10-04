وكيل تعليم قنا يشدد على رفع علمى مصر وقنا على مدارس المحافظة

أكد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الأربعاء، على رفع علمي جمهورية مصر العربية ومحافظة قنا، في واجهة المدارس والمنشآت التعليمية و تجديدهما لتظهر المؤسسة بشكل حضاري ، وتأدية تحية العلم كل يوم دراسي بالقواعد والضوابط المنظمة لتعزيز حس الولاء والإنتماء للوطن .

جاء ذلك خلال اجتماع الوكيل مع أعضاء ومسئولي المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية المنعقد بقاعة الأزمات بالمديرية في حضور حسن غريب بشاري مدير إدارة المتابعة بالمديرية ، حيث أوضح الوكيل أهمية دور المتابعة في رصد مواطن الضعف المختلفة، وإخضاع مختلف المهام والأدوار بالمدرسة لعملية التقييم، والمشاركة في وضع الحلول وتفعيلها والتقويم لتحقيق أعلى درجات الانضباط المدرسي .

وشدد السيد على تطبيق القرار الوزاري رقم 33 وغيره من قرارات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالإضافة إلى تعليمات اللواء طيار أشرف الداودي محافظ قنا بإزالة الأبواب الحديدية بالسلالم والطرقات في المدارس حرصاً على سلامة الطلاب و تجنبا لحدوث أي أضرار أو تزاحم .

و نبه على مراجعة تطبيق القرار الوزاري ٢٠٢ لسد العجز في هيئات التدريس واكتمال الأنصبة للمعلمين مع مراجعة سجلات الأمن بالمدارس والتأكد من تواجد مسئول الأمن وتحديد هوية الزائرين وتوقيعهم بالتوقيتات الفعلية و إحكام إغلاق الأبواب عقب دخول الطلاب.

كما أشار إلى دقة رصد الغياب اليومي و متابعة الإشراف على الفناء والأدوار و نظافة دورات المياه و التخلص الآمن من المخلفات و الرواكد .