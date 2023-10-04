السيسي: سيناء أمانة غالية في رقابنا وسيأتي يوما نقص روايتها بالكامل (فيديو)

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية للزعيم الراحل محمد أنور السادات، قائلا: "تحية للبطل الذى استشهد في نصب السلام بعد أن كلل جبينه بشرف الحرب من أجل الوطن.. تحية له ولشهداء مصر الأبرار في حرب أكتوبر الذين ارتوت أرض الوطن بدمائهم الغالية وسطروا اسمائهم خالدة في دواوين الشرف والبطولة.

وأضاف السيسي خلال كلمته بالندوة التثقيفية بمناسبة الذكرى الـ50 لنصر حرب أكتوبر المجيدة أن سيناء أمانة غالية في رقابنا، استعدناها بثمن مرتفع وقدمنا من أجلها تضحيات جليلة وبات واجب علينا تنميتها وتطزويرها بما يتناسب مع طموحنا لوطننا"

أنفقنا مئات المليارات لتنمية سيناء

"بدأنا بالفعل االتطوير في سيناء فأنفقنا مئات المليارات لتنميتها وهوإنفافق مهما زاد لايعوضنا قطرة من دماء أبطالنا التي سالت سواء لتحريرها أو لتطهيرها من الإرهاب طوال 10 سنوات وسيأتي اليوم الذي نقص بالكامل روايتها حتى يعرف الجميع أن المصريين عازمون على الاحتفاظ بكل ذرة رمال في وطنهم.