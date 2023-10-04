رئيس جامعة الأقصر يتفقد انتظام الدراسة بكلية الطب

تفقد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأربعاء، كلية الطب، في الأسبوع الأول من الدراسة، بمرافقة الأستاذ الدكتور محمد شحات، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور محمد عبدالله عباس، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ للاطمئنان على انتظام الدراسة بالكلية مع بداية العام الجامعي 2023-2024م.



وقدم رئيس الجامعة، التهنئة لأعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية، والعاملين؛ بمناسبة بداية العام الدراسي، والاحتفال باليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر 73 متمنيًا لجميع منتسبي الكلية، التوفيق والسداد خلال العام الجامعي الجديد.

والتقى الدكتور حمدي حسين، طلاب الفرقة الثالثة، بحضور الأستاذ الدكتور أحمد طلعت، أستاذ التشريح بطب أسيوط، وأجرى حوارًا مفتوحًا مع الطلاب؛ للرد على استفساراتهم والتعرف على احتياجاتهم، موجهًا بتلبية متطلباتهم وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب؛ بما يساعدهم على التحصيل الدراسي في مناخ تعليمي ملائم.

وبنهاية الجولة، عقد رئيس الجامعة، اجتماعًا مع السادة وكلاء الكلية، وإدارة الجودة، لمتابعة سير العملية التعليمية، والدراسة بكلية الطب.