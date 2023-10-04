السيسي: مصر حملت مشاعل الأمل والنور للأمة العربية في نصر أكتوبر (فيديو)

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر حولت في حرب أكتوبر 1973 الجرح وآلامه إلى طاقة أمل عظيمة عبرت به الحاجز بين الهزيمة والنصر والانكسار والكبرياء، حاملة مشاعل الأمل والنور للشعب المصري والأمة العربية.

وأضاف السيسي خلال كلمته بالندوة التثقيفية بمناسبة الذكرى الـ٥٠ لنصر حرب أكتوبر المجيدة، أن في هذا النصر الفريد ما يستوجب الوقوف أمامه لسنوات بل لعقود وعقود للتأمل والتدبر،لدراسة التخطيط العلمي المحكم والدقيق ، والتنسيق المنظم الذي يستغل كل القدرات والإمكانيات ، والتنفذ المنضبط والروح الوطنية القتالية التي استعانت على التحدي الهائل بالمخزون الحضاري للأمة المصرية والوثوق بالله بأن نصر الله قريب يكافيء به المخلصين أصحاب القضايا العادلة .

جيل أكتوبر أثبت أن لمصر رجال في كل عصر يعرفون قدرها العظيم

إن كل هذه القيم والمباديء تجسدت في المواطن المصري وقواتكم المسلحة الباسلة البارة بوطنها، جيل أكتوبر الذي أثبت أن لمصر رجال في كل عصر يعرفون قدرها العظيم وقادرون دائما على صون الوطن ورفعته.