فيفا يبحث عودة روسيا للمشاركة في البطولات الدولية

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رفع الحظر الشامل على مشاركة روسيا الدولية بعد أن خفف الاتحاد الأوروبي "يويفا" موقفه تجاه روسيا الأسبوع الماضي.

وقال تقارير أن القرار قد يصدر خلال اجتماع لمجلس "فيفا" يوم الأربعاء وهو ما قد يسمح للمنتخب الروسي بالمشاركة في كأس العالم تحت 17 عاما حال التأهل للبطولة.

ولم يظهر هذا البند على جدول أعمال اجتماع مجلس "فيفا"، ولم يرد الاتحاد الدولي على الفور على طلب من "رويترز" للتعليق.

وقرر "يويفا" حرمان جميع الفرق الروسية سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية من المشاركة في المسابقات القارية بعد اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير من العام الماضي.

وقال الاتحاد الأوروبي عقب اجتماع لجنته التنفيذية في ليماسول بقبرص الأسبوع الماضي ،لا ينبغي معاقبة أطفال على أفعال تقع مسؤوليتها حصريا على البالغين، مضيفا أن منتخب روسيا تحت 17 عاما سيتم السماح له بالمشاركة في مسابقات الاتحاد الأوروبي هذا الموسم.

وحث الاتحاد الأوكراني لكرة القدم "يويفا" على إعادة النظر في قراره وقال إنه لن يلعب في البطولات التي تشارك فيها فرق روسية.