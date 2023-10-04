تشكيل إنبي لمواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس مصر

أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق إنبي، عن التشكيل الرسمي الذي يخوض لقاء الأهلي مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ8 بكأس مصر.

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تشكيل إنبي الرسمي أمام الأهلي

حراسة المرمى: عبدالعزيز البلعوطي.

خط الدفاع: أحمد كالوشا، سيف الخشاب، أحمد صبيحة، علي فوزي، مروان داود.

خط الوسط: أحمد العجوز، زياد كمال، محمد حمدي.

خط الهجوم: محمد حمدي، أحمد جمال، رفيق كابو".

موعد مباراة الأهلي وإنبي

تبدأ مباراة الأهلي وإنبي في تمام الساعة 9مساء بتوقيت القاهرة ، و9 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و10 مساء بتوقيت الإمارات .