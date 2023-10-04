إصابة 15 شخصا في انقلاب الأوتوبيس الخاص بمركز شباب شرق حلوان

تعرض 15 شخصا للاصابة ، إثر انقلاب الأوتوبيس الخاص بمركز شباب شرق حلوان بطريق الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة المعصرة.

اصابة 15 شخص في حادث انقلاب الأوتوبيس الخاص بمركز شباب شرق حلوان بحلوان

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بطريق الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة المعصرة وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير أتوبيس على متنه أعضاء فريق مركز شباب شرق حلوان اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 15 شخصا ، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

صورة من الواقعة

حريق 3 عقارات يتثير الذعر في إحدى قرى أطفيح.

كما اندلع حريق في 3 عقار بإحدى قرى أطفيح مساء اليوم الأربعاء، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ.

كانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق بـ 3 عقارات بقرية صول بأطفيح، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ 6 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات.

وكشف الفحص الاولي باصابة 3 اشخاص بحالات اختناق حيث نشب حريق في عقار ثم امتدت النيران إلى عقارين مجاورين.

جهود لكشف غموض العثور على جثة شخص مجهول الهوية

كما تكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية من جهودها لكشف غموض العثور على جثة شخص مجهول الهوية عثر عليها بالطريق العام بإحدى قرى مركز بنها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شخص مصابة بطلق ناري في الرأس وسط الطريق العام بقرية دجوي بمنطقة بنها.

وعلى الفور، انتقلت قوة من رجال المباحث إلى مكان البلاغ للمعاينة وفحص البلاغ وجمع المعلومات الأولية حول الحادث والتوصل إلى هوية المجنى عليه، وكشف ملابسات الحادث، وجرى إخطار جهات التحقيق للانتقال إلى مكان البلاغ.