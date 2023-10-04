Melee تنطلق رسميا فى مصر

أعلنت شركة Melee ، المتخصصة في مجال تطوير المشروعات السكنية ذات العلامات التجارية عن إنطلاقها رسميًا في السوق المصري، بالشراكة فيما بين شركة الأهلي صبور أحد أهم واكبر الشركات العقارية في مصر والشرق الأوسط وصاحبة الخبرة الممتدة بالمجال العقاري لأكثر من 29 عامًا، والسيد جاسر بهجت المتخصص في مجال التطوير العقاري وعدد من lالشركاء الاخرين، تتركز محفظة أعمال الشركة علي تطوير مشروعات سكنية ذات علامات تجارية وايضًا مشروعات تجارية وإدارية ونواديٍ رياضية وفنادق ومناطق الترفيه بمواصفات عالمية وفكر حديثومختلف تسعي من خلاله Melee لتقديم أفكار معمارية متميزة بفلسفة خاصة قوامها الإبداع والفهم الكامل وليس التنافس، هذا وحضر المؤتمر عدد المسؤولين عن الشركة ومجموعة من أبرز الصحفيين والإعلاميين.

يعد دخول شركة Melee للسوق المصري نقلة نوعية جديدة لشركات التطوير وذلك لما تمتلكه الشركة من رؤية مبتكرة وتطلع لتقديم صورة غير نمطية للمطور العقاري، حيث تسعي Melee إلى تقديم منتجات عقارية تتنوع ما بين الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية والوحدات التجارية والإدارية والفنادق ومناطق الترفيه والنوادي الرياضية بفكر إبداعي يعتمد علي دراسة مستفيضة للسوق واحتياجاته الحالية والمستقبلية لما يزيد عن عشر سنوات قادمة عبر مشروعات تتناسب مع التطور السريع بصناعة العقار والمتغيرات الكبيرة بفكر العملاء ورغبتهم في اقتناء وحدات عقارية متميزة تلبي احتياجاتهم لسنوات عديدة بل ويزيد عائدها الاستثماري بمرور الوقت.

هذا ما أكده جاسر بهجت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ Melee، معربًا عن سعادته بهذه الخطوة مشددًا على حرص كافة المسئولين عن الشركة أن تكون Melee نموذجًا مختلف لشركات التطوير في مصر والشرق الأوسط مفيدًا: "منذ بداية التفكير في إنشاء شركة Melee ونحن نضع نصب أعيننا تقديم تصور جديد لشركات التطوير التي تمتلك من الفكر والإرادة ما يمكنها من تقديم منتجات عقارية قادرة على المنافسة عالميًا، وأن تكون الشركة قيمة مضافة للسوق المصري وليس مجرد شركة جديدة تنضم للقطاع العقاري، فنحن نسعى إلى تقديم مشروعات سكنية ذات علامات تجارية ومشروعات تجارية وإدارية وفندقية ورياضية تتناسب مع متطلبات العملاء من مختلف الفئات العمرية من خلال بحث مستمر وتحليل شامل لعقلية العميل وإختلاف توجهاته، بالإضافة إلى مساهمة هذه المشروعات في نقل صورة جديدة عن المنتج العقاري المصري وحجم التطور به في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد بالسنوات الأخيرة."

وأضاف بهجت: "نستهدف أن تقدم مشروعاتنا بعدًا جديدًا للمشروعات السكنية ذات العلامات التجارية والمشروعات التجارية والإدارية والنواديٍ رياضية والفنادق ومناطق الترفيه التي تجمع ما بين الاستغلال الامثل لكل جزء منها والجمال في التصميم مع الاستفادة بكل عناصر الطبيعة بها، مستعينين في ذلك بالعديد من الخبراء والمتخصصين العالميين في مجالات التخطيط والتصميم الهندسي والمعماري لتلبي مشروعات الشركة حجم النمو بالسوق العقاري المصري كواحد من أكثر أسواق المنطقة ٍالتي تتحرك بخطوات متسارعة مع وجود طلبٍ قوي على الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية والمساحات التجارية والإدارية والمرافق الرياضية ومؤسسات الضيافة في ظل ما تتمتع به مصر من مقومات كثيرة جعلتها من أهم بلدان المنطقة جذبًا للاستثمارات المحلية والاجنبية، ونحن على ثقة من أن خبرتنا والتزامنا بالتميز سيكون له تأثير إيجابي على صناعة العقار المصري وسيساهم في مسيرة التنمية الشاملة للبلاد."

تخطط Melee إلى أن تطور مشروعاتها بمواصفات ومعايير عالمية من حيثاختيار المواقع الحيوية والمخططات الرئيسية والتصميمات التقدمية لها، وتنوع المساحات مع استخدام أحدث التكنولوجيات لضمان توفير بنية تحتية متكاملة وإدارة للمرافق والخدمات علي مدار الساعة، حيث يعمل فريق عمل الشركة بشكل وثيق مع العملاء لفهم متطلباتهم الفريدة وتقديم حلول مصممة خصيصًا بما يتجاوز توقعاتهم، تمتلك Melee من الخبرة والعلم ما يمكنها من تقديم منتج عقاري متكامل، من خلال سابقة أعمالها المتميزة ومنها سلسلة فنادق Kyndللضيافة التابعة للشركة وتضم فندق Kynd 01 – تم تشغيله فعليًا بمشروع جايا الذي تطوره شركة الاهلي صبور برأس الحكمة بمنطقة الساحل الشمالي ويعد أول فندق من سلسلة Kynd - كعلامة تجارية فندقية جديدة تتوافر بها كافة مميزات العلامات الفندقية العالمية بما توفره من تصميمات وخدمات فريدة تحقق كافة عناصر الرفاهية والفخامة لزوراها، حيث تهدف Melee إلى تقديم مفهوم جديد للضيافة بمعايير عالمية لخدمة العملاء المصريين بالوقت الحالي ومن ثم التوسع بالعديد من دول منطقة الشرق الأوسط بالمستقبل القريب، كما وقعت Melee اتفاقية مع مجموعة ماريوت الدولية لإنشاء 5 فنادق جديدة، بالإضافة إلى كونها المطور لنادي Platinum الرياضي الاجتماعي كواحد من اكبر النوادي الرياضية بمنطقة التجمع الخامس والمملوك من قبل شركة الأهلي صبور ، وتعتبر Melee هي المسئولة عن التوسع بالعلامة التجارية للنادي بمختلف أنحاء البلاد.

تهدف Melee إلى تطوير العديد من المشروعات السكنية ذات العلامات التجارية والمشروعات التجارية والإدارية والفندقية والترفيهية إضافة إلى تطوير النوادي الرياضية بمفهوم ابتكاري يمزج ما بين الإبداع والعلم والفهم المطلق لمستقبل العقار خلال السنوات القادمة بخطة توسعية قائمة علي التواجد بأفضل المناطق الحيوية بالبلاد عبر مشروعات متميزة تعتمد علي الكيف وليس الكم في كل ما توفره من خدمات.