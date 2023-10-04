التضامن الإجتماعي بالمنيا: تسليم 114 مشروع أغنام للأكثر احتياجا

أعلن ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الإجتماعي ، أنه تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، تم اليوم الأربعاء تسليم 114 مشروع تربية أغنام للأكثر إحتياجا في قرية منبال ، إحدى قرى مركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا.

وتم تنفيذ المشاريع والتوزيع من خلال جمعية "نهضة المحروسة"، وهي واحدة من جمعيات المرحلة الثالثة في مشروع "فرصة للتمكين الإقتصادي" وتم توزيع ثلاثة رؤوس أغنام لكل مستفيد ، واحدة (عشر) واثنين قابلين للتعشير، وقد تم تأمين التحصينات اللازمة و80 كجم من الأعلاف، بالإضافة إلى بطاقة تأمين بيطري.

وشهد التسليم وكيل وزارة الطب البيطري، وعدد من الأطباء البيطريين ، واوصى وكيل الطب البيطري، بتقديم التحصينات المجانية ضد الحمى القلاعية والجدري ، خلال الأسبوعين القادمين ، وذلك بحضور مي صابر مسؤولة نقل الأصول بمشروع فرصة بالمنيا ، وإيمان صلاح الدين، ممثلة البنك الدولي لمشروع فرصة.

كما تم تسليم 24 حالة من ذوي الإحتياجات الخاصة ، في قرية الحتاحتة من خلال جمعية النهوض بالمرأة بسمالوط، وتم توزيع 250 كيلو جرام من الأعلاف ، و جركن فيتامين، وقد تم تسلم ثلاثة رؤوس ماعز لكل مستفيد، بالإضافة ، إلى التحصينات اللازمة وبطاقة التأمين البيطري، وقد تلقى المستفيدين ندوة تعريفية حول كيفية تحقيق أعلى نسبة إنتاج في تربية الأغنام.

الجدير بالذكر أن مشروع فرصة للتمكين الإقتصادي ، يهدف إلى تحقيق مستوى معيشة افضل للأسر المستحقة وتحويلها من دائرة الإتكالية للإعتمادية والإنتاج