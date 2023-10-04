أكد الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي"، أن كييف تبذل كُل ما بوسعها للحصول على المزيد من أنظمة الدفاع الجوي قبل فصل الشتاء، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس"، مساء اليوم الأربعاء.

وقال زيلينسكي، إن كييف تفعل "كل شيء" للتأكد من حصول أوكرانيا التي مزقتها الحرب على المزيد من أنظمة الدفاع الجوي في الأشهر القليلة المقبلة.

وأضاف زيلينسكي: "نبذل قصارى جهدنا لتزويد أوكرانيا بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي قبل الشتاء"، والآن نحن ننتظر قرارات معينة من شركائنا بالمناسبة.

زيلينسكي يُناشد الدول الأوروبية بـ "تكثيف" توفير أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا

ناشد الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي"، الدول الأوروبية بـ "تكثيف" توفير أنظمة الدفاع الجوي لكييف للحماية من الهجمات الروسية هذا الشتاء، حسبما أفادت صحيفة "أوكرينفورم" الأوكرانية، مساء الإثنين.

جاء ذلك في تصريحاته خلال اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في كييف.

وأوضح زيلينسكي أنه "من المهم جًدا أيضًا زيادة تعزيز الدرع الجوي الأوكراني إلى أقصى حد في الفترة التي تسبق فصل الشتاء"، مُشيرًا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي التي تلقتها كييف، مثل باتريوت وغيرها، تلعب بالفعل دورا إيجابيا".

وأضاف الرئيس الأوكراني: "نحن بحاجة إلى المزيد من هذه الأنظمة على وجه الخصوص، وعدد قليل من صواريخ باتريوت لحماية مناطقنا الجنوبية يمكن أن يغير الوضع بشكل جذري".

وفي 2 أكتوبر، استضافت كييف اجتماعًا زائرًا لمجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي برئاسة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.