11 أكتوبر يثير الذعر على السوشيال ميديا .. مؤامرة لنشر فيروس مميت

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، أنباء تفيد قطع الانترنت عن العالم يوم 11 أكتوبر بسبب هبوب عاصفة شمسية ظاهريًا، مدعين أن انقطاع الإنترنت في العالم ما هو إلا مؤامرة لنشر فيروس قاتل.

وجاءت مزاعم قطع الإنترنت عن العالم في يوم 11 أكتوبر الجاري، من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن أصحاب المزاعم يشيرون إلى انقطاع الإنترنت في هذا الموعد عن العالم بسبب الفيروس المقبل، دونما تحديد ما هو الفيروس، وأن السر يكمن في اللقاح الذي سيتم نشره، وسيؤدي للموت.

اللقاح القاتل

وبطبيعة الحال انتابت حالة الفزع التي انتابت العديد من سكان العالم عندما انتشرت تدوينة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتناقلها النشطاء وجاء في التدوينة "سيتم قطع الإنترنت عن كل العالم يوم 11 أكتوبر 2023، وسيتم توزيع اللقاحات على كل السكان،.

ويسمي هذا اللقاح بلقاح الموت والهدف منه تقليل عدد سكان الكرة الأرضية من 8 مليارات إلى 1 مليار شخص ويسمى هذا بمشروع المليار الذهبي"

من جهتها دعمت خبيرة الفلك اللبنانية ليلى عبد اللطيف، التي تحدثت في نبوءتها عن انقطاع شبكة الإنترنت في معظم دول العالم خلال الفترة القادمة.

رد ناسا

من جهتها نفت وكالة ناسا شائعة انقطاع الإنترنت، وكذلك منظمة آيكان، المسؤولة عن توزيع عناوين نطاق الإنترنت في العالم.

وأشار إلى أن أكثر من 95% من الإنترنت في العالم ينقل عبر الكابلات البحرية، و5% عبر الموجات من أقمار صناعية وشبكات محمول وواي فاي.

وأكد أن العواصف الشمسية لا يمكن أن تؤثر على الإنترنت بشكل كبير، متابعًا: نسبة الإنترنت اللي شغال في الهواء تمثل 5% فقط، مهما جت عواصف شمسة مش هتؤثر.

