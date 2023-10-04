الخارجية الروسية تطالب التحكيم الدولي باتخاذ إجراءات ضد الولايات المتحدة

أعربت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، عن قلقها من أن نشر الولايات المتحدة لأسلحة محظورة بموجب معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى قد يؤدي إلى تصعيد التوترات بين البلدين.

إصدارها تأشيرات

كما طالبت الخارجية الروسية التحكيم الدولي باتخاذ إجراءات ضد الولايات المتحدة لعدم إصدارها تأشيرات في الوقت المحدد لأعضاء وفد موسكو للمشاركة في اجتماعات اللجنة "الخماسية النووية" بمقر الأمم المتحدة.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن تأخير منح التأشيرات الأمريكية يضر بجهود إحياء معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، واعتبرته محاولة لتقويض رئاسة روسيا للاجتماع.